Trabzonspor Taraftarlarına Teşekkür - Son Dakika
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Trabzonspor Taraftarlarına Teşekkür

Trabzonspor Taraftarlarına Teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı için satışa sunulan biletlerin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirterek taraftarlara teşekkür etti. Doğan, taraftarların 5 dakikada 37 bin bileti satın alarak 'Bize Her Yer Trabzon' sloganının gerçek olduğunu bir kez daha gösterdiklerini ifade etti ve takıma olan desteğe inancını yineledi.

17.05.2024 21:47
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı için satışa sunulan biletlere kısa sürede büyük ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun en büyük maçını 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacaklarını ve finale hazır olduklarını belirtti.

Maçın biletlerinin bugün satışa sunulduğunu hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük şehir takımı olarak 5 dakikada 37 bin bileti satın alan taraftarlarımıza, 'Bize Her Yer Trabzon' sözünün slogandan ibaret değil, aynıyla vaki olduğunu bir kez daha gösterdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeye geldi. İnşallah tarihe bir kez daha şahitlik edeceğiz. Karşılaşma boyunca takımımıza göstereceğiniz desteğe olan inancımı yineliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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