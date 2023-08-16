Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı transfer etmek için görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ı renklerine bağlıyor. Bordo-mavililer, transferi KAP'a bildirdi.

FOUNTAS'I KAP'A BİLDİRDİLER

Trabzonspor'un yaptığı KAP bildiriminde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDA OYNAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Geçen akşam transfer görüşmeleri için ülkeye gelen Fountas yaptığı açıklamada, "Bakasetas, Kurbelis ve Siopis ile görüştüm. Onlar milli takımdan arkadaşlarım. Onlar bana Türkiye'nin en iyi takımında oynayacağımı söylediler." demişti.

6 GOL ATTI

27 yaşındaki 10 numara geçen sezon D.C United formasıyla 17 maça çıktı. Fountas bu karşılaşmalarda 6 gol atarken hiç asist yapamadı.