Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke\'den yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Hedefe oynayacak bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Tekke, yoğun bir antrenman programı içerisinde yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hemen hemen 10'uncu antrenman falan oldu. Bugün milli takımdan dönen oyuncularımızla ilk kez bir aradayız, tam takım. İstediğimizin çok üzerinde bir fiziksel kapasiteyle oyuncularımız hazır bir şekilde geldi." diye konuştu.

Antrenmanların çok yoğun olduğunu vurgulayan Tekke, "Yine gelenlerle bu tempomuz, yoğunluğumuz devam edecek. Hafta sonu bir hazırlık maçı olacak. Ondan sonra Erzurum biliyorsunuz. Orada da yoğunluğumuz devam edecek. Hazırlık maçlarımız olacak. Lige hızlı, tempolu bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, bordo-mavili takımın sezon öncesi hazırlık maçlarının belli olduğunu aktararak, "Hemen hemen hepsi, tarihleri belli. Bazı takımların belki sıralamasında bir değişik olabilir ama yanılmıyorsam Erzurum'da 5 tane. Burada cumartesi yapacağımız Tiflis maçıyla beraber 6 olacak. Bu şekilde planladık." ifadelerini kullandı.

"Transfer çalışmalarında daha sabırlı olunması gerekiyor"

Transfer çalışmalarına ilişkin olarak geldikleri günden itibaren birçok oyuncu izlediklerini belirten Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onuachu ve Pina geldi. Pedro aramızdan ayrıldı. Genç arkadaşlarımız da var. Aslında geldiğimiz günden itibaren izlediğimiz oyuncular var. Birçok oyuncuyla temasa geçtik. Açıkçası maliyet olarak uymayanlar var, gelmek istemeyenler var. Birçok sorunla karşılaştık. Bu sorunlar halen devam ediyor ama mevki olarak çok net, istediğim şeyler belli. Özellikle başkanımız da bu konuda benim kadar yoruldu, benden fazla yoruldu da desem yeridir. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor."

Tekke, transfer çalışmalarında daha sabırlı olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz oyuncular var ama malumunuz ülke futboluyla ilgili dışarıdan bakış, menajerlerin tutumları, kulüplerin istekleri, kendi durumumuz derken bütün hepsini bir araya getirdiğimizde bazen zorluklar çekebiliyoruz. Biraz daha böyle bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu arada tabii bunu da söylemek lazım, kalacaklar-gidecekler mevzusu ki yani biraz önce, buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. Fatih Tekke olarak bir oyuncuya 'git' demek benim çok tarzım değil ama oyuncunun performansının istenmediğini söylemek bu çok daha doğru geliyor bana."

"Performans en öncelikli parametremiz"

Yeni sezon öncesinde gidecek ve kalacak oyuncular için gösterecekleri performansın önemli olacağını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ben insani olarak hiçbir insanla dışarıda, içeride fark etmez ilişkilerimi performansına, yaptığı işteki başarısına ve başarısızlığına göre değiştirmem ama futbolda bunun farklı bir anı var. Maalesef bu işte gidecek ve kalacakları belirleyen en temel parametre performans. Burada taraftarın istekleri, yönetimin istekleri gibi bir sürü parametre, detaylar var ama temel bizim bu konuda verdiğimiz kararlarda performans en öncelikli parametremiz."

Tekke, bordo-mavili takımın Erzurum'da yapacağı kampa altyapıdan başka oyuncuların dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin gelen soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Şu an aramızda kiralıktan dönen var. Altyapıdan gelen var. Sezon içerisinde altyapıdan antrenmanlara katacağımız oyuncular var. Dolayısıyla benim bir yıllık, belki daha uzun süredir emeğin karşısında 'Şu oyuncuları bana verin' gibi deme durumum yok. Çünkü oyuncuların çoğunluğuyla ilgili çok bilgim yok. İki-üç maç izledim. Dolayısıyla şu an üç oyuncu altyapıdan bizimle beraber. Bunun sayısı artabilir. Sezon içerisinde belki Erzurum dönüşünde. Net sayı olarak bunu bir gündem yapmaya gerek yok. Bu işin temel prensibi performans. Trabzonspor'un faydasına olduğunu düşündüğümüz performansların hepsi kalacak."

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Jeremie Boga'yla ilgili soru üzerine Tekke, Fildişi Sahilli futbolcunun kendisinin çok istediği bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evet çok pahalı. Bizim o paraları verme imkanımız yok gibi gözüküyor. Belki de başkanımıza tek söylediğim isim o. O oyuncu da Avrupa futboluyla ilgili biraz bilgim ve ilgim olduğu için aklımda kalmıştı. Durumu uyarsa, bizim maliyetleri istediğimiz duruma gelirse istediğimiz bir oyuncu dedim, diyorum da ama şu an için maliyet olarak bizim çok üzerimizde."

"Bizden beklenen tamamen değişim, bu da çok mümkün gözükmüyor"

Tekke, takıma transfer edilecek mevkilerin kafasında net olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Az önce toplantıda oyuncularıma da aynı ifadeyi kullandım. Mevkiler kafamda çok net. Herkes açısından malum. Fakat bunları söyleyip birilerinin moralini bozmaya gerek yok. Bizim için çok net istenilen şey belli. Burada en önemlisi şu; biz karar verirken en pahalısı dediğimizi almak mı? O çok kolay gözükmüyor. Zor. Olmayacak bir şey. Bence iyi isimleri değil de iyi takım oluşturabilme meselesi bu. Bu kadar kısa sürede kolay gözükmüyor. Etap etap gidilmesi lazım ama şu an bizden beklenen tamamen değişim, bu da çok mümkün gözükmüyor."

Başkan Ertuğrul Doğan'ın transfer çalışmalarında çok ciddi bir emek harcadığına değinen Tekke, "Bence potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu olan, iyi futbolcu adayı olan oyuncular Trabzonspor'a gelmeli. Öbürlerini benim izleyip de 'Hayır bu olmaz' dediğim bir şeyde de olması mümkün değil. Başkanımız da zaten bana hep aynı şeyleri vurguluyor. Süreç insanların beklediği gibi acele edilebilecek bir süreç değil. Şu an maalesef dediğim süreçleri yaşıyoruz. Yani istediğimiz oyuncular oluyor ama gerçekleşemiyor. Bu bizden kaynaklı değil. Dış etken kaynaklı şeyler. Dolayısıyla biraz daha beklememiz lazım ama mevkiler çok net." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, değişen statüdeki 2003 doğumlu oyuncu kuralına ilişkin ise "Bu bence kulüplerimizi zor duruma düşürecek bir durum gibi gözüküyor. Tüm bunları düşündüğümüzde bizim için bu süreç kolay geçmedi. Devam edecek gibi de gözüküyor. Hedefe oynayacak bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Herkes bu gayret içerisinde tüm kalbiyle, samimiyetiyle beraber. İnşallah istediklerimiz, Trabzonspor taraftarının istediği o duygular, o anlar umarım bizimle beraber yeşerir ve devam eder." şeklinde konuştu.