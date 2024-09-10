Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in imza töreni, DHA FEED 2'den canlı olarak yayınlanmaktadır. Futbolseverler, Güneş'in Trabzonspor'daki yeni görevine dair yaptığı açıklamaları ve kulüp yetkililerinin yorumlarını takip edebilirler. İmza töreninin detayları ve Güneş'in hedefleri, taraftarlar açısından büyük bir merak konusu.
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10.09.2024 19:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Güneş'in İmza Töreni Canlı Yayında - Son Dakika
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