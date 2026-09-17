Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Galatasaray maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Galatasaray maçına hazırlanıyor

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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Galatasaray maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi takıma seslenen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, istemedikleri sonuçlar aldıklarını belirterek Thomas Reis ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Teknik Direktör Thomas Reis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, istemedikleri sonuçlar aldıklarını, yeni teknik direktörleri Thomas Reis ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Bordo-mavililerde yeni dönem öncesi yönetimden takıma birlik ve beraberlik mesajı geldi.

Thomas Reis yönetiminde taktik çalışma

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanda oyuncular daha sonra taktik çalışmaya geçti. Bordo-mavililer, Galatasaray karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.30'da gerçekleştirecek.

Zeyyat Kafkas'tan takıma güven mesajı

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, bordo-mavili oyunculara yeni dönemin mesajını verdi. Kafkas, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı" ifadelerini kullandı.

"Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz"

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'e duyulan güveni de vurgulayan Kafkas, "Gelinen bu noktada yolculuğumuza teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor. Hepinizin her konuda hocamıza ve ekibe yardımcı olacağınıza inanıyoruz" dedi.

Bordo-mavili yönetim, yeni teknik heyetle birlikte Galatasaray karşılaşması öncesinde takım içerisinde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini hedeflerken, gözler cumartesi günü oynanacak mücadeleye çevrildi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayThomas ReisTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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