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Trabzonspor, Tonio Teklic'i VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Tonio Teklic'i VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor, futbolcusu Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı. Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'de forma giyecek.

Trabzonspor, Tonio Teklic\'i VavaCars Fatih Karagümrük\'e kiraladı
12.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:34
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Trabzonspor, futbolcusu Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, kulübümüzden 2023-2024 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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