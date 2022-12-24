Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi

24.12.2022 20:08

Trabzonspor tribünlerinin Fenerbahçe ile oynanacak maçtan önce yaptığı koreografi dikkat çekti. Bordo-Mavili taraftarların açtığı koreografide, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" mesajı yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dünya Kupası arasının ardından lige dev maçla giriş yapıldı.

Maçın önüne geçen pankart! Trabzonspor tribünlerinden olay mesaj

DİKKAT ÇEKEN KOREOGRAFİ

Trabzonsporlu taraftarların açtığı koreografi dikkat çekti. Bordo-Mavililer tribünler, " Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" koreografisini açtı. Bu mesaj, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Maçın önüne geçen pankart! Trabzonspor tribünlerinden olay mesaj

ORTALIK KARIŞTI

Bordo-Mavililer'in resmi hesabı da bu koreografiyi paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlardan çok sert geri dönüşler geldi. İki takım taraftarları sosyal medyada birbirlerine girdi.

YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri Hakem Halil Umut Meler'in düdükleri maça damgasını vurdu Hakem Halil Umut Meler'in düdükleri maça damgasını vurdu

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi - Son Dakika


Son Dakika
20:14 Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri
19:38 Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı
19:18 Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi
18:59 Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerine geldi
18:54 Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti
18:32 Dev maçta Jesus ve Avcı'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:25 Sarıyer'deki bir kafede iki grubun alacak verecek kavgasında mermiler havada uçuştu! 1 kişi yaşamını kaybetti
18:13 Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı
17:38 Adana'da gergin anlar! Uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı
17:27 Kanseri ilerleme gösteren futbol efsanesi Pele'nin son görüntüsü futbol dünyasını hüzünlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 20:32:03. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement