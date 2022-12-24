Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dünya Kupası arasının ardından lige dev maçla giriş yapıldı.
Trabzonsporlu taraftarların açtığı koreografi dikkat çekti. Bordo-Mavililer tribünler, " Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" koreografisini açtı. Bu mesaj, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
Bordo-Mavililer'in resmi hesabı da bu koreografiyi paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlardan çok sert geri dönüşler geldi. İki takım taraftarları sosyal medyada birbirlerine girdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor tribünlerinden Fenerbahçe maçı öncesi ses getiren koreografi - Son Dakika