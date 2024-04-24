Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. 10 kişi kaldığı mücadelede Trabzonspor, 3-2 galip geldi.

24.04.2024 23:25  Güncelleme: 23:49
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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Trabzonspor mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj sağladı. Rövanş mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Ev sahibi takım 15. dakikada Visca ile öne geçerken, Karagümrük 22. dakikada Ryan Mendes ile karşılık verdi. Trabzonspor'da Denswil, 41. dakikada yeniden takımını öne geçirdi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti

Mücadelenin 45. dakikasında Enis Destan, Karagümrüklü Ceccherini ile girdiği mücadelede rakibine yumruk attı. VAR incelemesinin ardından oyuncu kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti

Trabzonspor ikinci yarıda Fountas'ın 49. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Flavio Paoletti, 80. dakikada Karagümrük'ün ikinci golünü kaydetti.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi - Son Dakika

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