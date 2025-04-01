Trabzonspor U19 Çeyrek Finalde Galip - Son Dakika
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Trabzonspor U19 Çeyrek Finalde Galip

Trabzonspor U19 Çeyrek Finalde Galip

Trabzonspor U19, Inter'i yenerek yarı finale çıktı; kaleci Erol Can Çolak, kupayı Trabzon'a getirmek istiyor.

01.04.2025 21:37
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Trabzonspor U19 Takımı'nda forma giyen ve UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında 1 penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynayan kaleci Erol Can Çolak, "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Trabzonspor U19 takımı, kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini söylediler. Takımın öne çıkan oyuncuları, tarihi zafer sonrası duygularını dile getirdi.

Esat Yiğit Alkurt: "Kupayı Özkan Sümer için almak istiyoruz"

Trabzonspor U19 takımı oyuncusu Esat Yiğit Alkurt, mücadele sonrasında büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Maçın bitiş düdüğüyle tarif edilemez bir duygu yaşadım. İnanılmaz bir başarı elde ettik. Bu galibiyeti Trabzon halkına ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Taraftar rekoru da kırdık. Buna şaşırmadım çünkü rekoru kıracağımızı biliyorduk. Trabzonspor taraftarı bütün taraftarlara bedeldir. Büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Üç İtalyan takımını eledik, yakında bize savaş açabilirler, Trabzon dikkatli olmalı. 40 bin kişinin önünde oynamak büyük bir heyecandı. Özkan Sümer, Trabzonspor'un efsanesi. Biz bu kupayı onun için almak istiyoruz. O kupa Trabzon'a gelecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem Terzi: "Gol atacağım içime doğmuştu"

Karşılaşmanın galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, maça girmeden önce gol atacağına dair bir his taşıdığını belirterek, "Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana 'Ekrem, gol atacaksın' demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.

Erol Can Çolak: "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz"

Trabzonspor U19 takımının kalecisi Erol Can Çolak ise, duygularını şu sözlerle paylaşdı:

"Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Tribünleri dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde iki maç kaldı. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor U19 Çeyrek Finalde Galip - Son Dakika

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