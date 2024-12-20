Trabzonspor U19, Juventus ile Kapışacak

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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Gençlik Ligi 3. turu rövanş maçında konuk ettiği Bosna Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna yazdıran bordo-mavili gençlerin rakibinin İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde belirlendiği ifade edildi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçın, 11 veya 12 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Kura çekimi ile ilgili değerlendirmede bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi'nde geldikleri noktadan gurur duyduklarını vurguladı.

Juventus'un, Avrupa futbolunun önemli altyapı takımlarından olduğuna işaret eden Beyazlı, şunları kaydetti:

"Onlarla eşleşmek, hem gençlerimizin kendilerini uluslararası düzeyde test etmeleri hem de Trabzonspor Akademisi'nin gücünü bir kez daha göstermeleri adına büyük bir fırsat. Bu noktada oyuncularımıza güvenimiz tam. Teknik ekibimizin yoğun çalışmaları ve gençlerimizin azmiyle bu turu başarıyla geçebileceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu süreçte gençlerimize destek olmalarını bekliyoruz. Onların tribünden vereceği güç, gençlerimiz için itici bir kuvvet olacaktır."