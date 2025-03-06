Trabzonspor U19 Takımına Tebrikler - Son Dakika
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Trabzonspor U19 Takımına Tebrikler

Trabzonspor, U19 takımının Atalanta'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesini kutladı.

06.03.2025 22:16
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Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Teknik Direktör Şenol Güneş ve A takım oyuncuları, UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı eleyerek çeyrek finale yükselen U19 takımını tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında "Bu bir sonuç değil bu bir başlangıçtır" başlığıyla yer alan video paylaşımında, Trabzonspor A takım oyuncuları ve Şenol Güneş'in, U19 takımının antrenmanını ziyaret ederek, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ettiği görüntülere yer verildi.

Paylaşımda ifadelerine yer verilen Şenol Güneş, oyuncuları tebrik ederek, "Bu bir sonuç değil, bu bir başlangıçtır aslında. Kazanırsınız, kaybedersiniz bu futbol ama çok şey kazanmış olarak çıkıyorsunuz. Tecrübe, moral, güven. Uluslararası oynamak çok önemli. Kendinizi görüyorsunuz ama tekrar söylüyorum sonucun keyfini çıkarın ama bu bir başlangıçtır. Her gün yeniden tazelenmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

A takım kaptanı Uğurcan Çakır da teknik direktör Eyüp Saka'yı ve ekibi kutlayarak, "Aslında büyük bir iş başardığınızı bence sonradan anlayacaksınız. Önemsiz gibi gözükse de gerçekten büyük bir iş. Bunun tadını çıkarın. İnşallah finale kadar gidersiniz, kupayı alırsınız." ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas da esas başarının kısa sürede A takıma çıkmak olduğuna işaret ederek, "Esas başarı, esas beklentimiz şehir olarak, Trabzonspor yönetim kurulu olarak sizin tabii yan sahaya kısa sürede geçiş yapmanız. Bu da bir süreçtir. O süreci tamamlayacağınıza inanıyorum ve bu takımı herkesin önünde alkışlıyorum." diye görüş bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor U19 Takımına Tebrikler - Son Dakika

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