Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti

07.09.2022 13:10
Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Kafilede, sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Edin Visca ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Karadeniz ekibinin 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok, Gomez.

Bu arada bazı yöneticiler de kafileyle Budapeşte'ye hareket etti.

Takımı uğurlamak için havalimanına gelen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Macaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi, Macaristan'a gitti - Son Dakika

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