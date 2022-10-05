Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu , teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışma öncesinde bir süre sohbet etti. Bordo-mavili takım, antrenman başlamadan statta fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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