Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi\'nden elendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi rövanşında Rapid Wien'e 2-0 mağlup olarak elendi ve UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Konferans Ligi'nde rakip ise FC St.Gallen oldu.

16.08.2024 10:52
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Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON , UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off turu oynayacak.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP FC ST GALLEN

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta Trabzon Paparapark'ta oynayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon'daki yerel basın manşetleri şöyle:

Taka: Zorla güzellik olmuyor

Sonnokta gazetesi: UEFA Avrupa Ligi'ne veda

Karadeniz: Kurşunu kendi ayağına değil bizim kalbimize sıktın

Kuzey Ekspres: Suçlu ayağa kalk, gereğini yap

Günebakış: Fiyasko

Kaynak: DHA

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