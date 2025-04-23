Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi için İsviçre\'de

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'na ulaştı.

Buradan kamp yapacağı Nyon kentine hareket eden bordo-mavililer, turnuvadaki diğer takımlar AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.