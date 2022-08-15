Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag'a uçtu - Son Dakika
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Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag'a uçtu

15.08.2022 14:01

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı olan FC Kopenhag karşılaşması için havayoluyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag kentine gitti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı olan FC Kopenhag karşılaşması için havayoluyla Danimarka'nın başkenti Kopenhag kentine gitti. Trabzonspor'un yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de kafilede yer aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk mücadelesinde yarın FC Kopenhag ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne ilk adımı atmak üzere hazırlanan bordo mavililer, saat 11.20'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılarak Trabzon Havalimanı'na geldi. Taraftarların karşıladığı kafile, saat 12.00'de özel uçakla Danimarkanın başkenti kopenhag'a hareket etti.

Trabzonspor'un Kopenhag kafilesinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan yer almadı. Takıma yeni katılan ve lisansları çıkartılan Enis Bardhi ve Marc Bartra da Kopenhag kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un dün akşam transfer görüşmeleri için çağırdığı Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi ise kafilede bulunmadı.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan FC Kopenhag kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Taha, Ahmetcan, Hugo, Bartra, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius"

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag'a uçtu - Son Dakika

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