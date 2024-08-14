Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'u transfer etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'u transfer etti

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov\'u transfer etti

Trabzonspor, 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov için imza töreni düzenledi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini istediklerini belirtti. Yeni transfer Arseniy Batagov ise Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

14.08.2024 10:18
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Trabzonspor, yeni transferi 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Öncelikle transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Oyuncumuzun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor'da geçireceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini sürdüren Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Arseniy Batagov ise Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkem ve ülkemdeki durum ile ilgili kullandığınız güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum. Transferimde emeği geçen Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'a ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Arseniy Batagov, Trabzonspor'da 44 numaralı formayı giyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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