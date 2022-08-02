Trabzonspor'da çifte kupayla kuruluş yıl dönümü kutlaması

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Trabzon spor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. 2021-22 Süper Lig Şampiyonluk Kupası ile 2021-22 Sezonu Süper Kupası'nın sergilendiği törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu oldu. Geçmişten güç alan bu kulüp ve camia taraftarların da desteğiyle geleceğe yürüyor" dedi.

2021-22 sezonu Ahmet Çalık sezonu şampiyonu ve Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor Kulübü'nün 55'inci kuruluş yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan, yönetim kurulu üyeleri, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski futbolculardan Hami Mandıralı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

AĞAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ2021 - 22 Süper Lig Şampiyonluk Kupası ile 2021 - 22 Sezonu Süper Kupası'nın sergilendiği törene taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çifte kupa sevincini yaşayan taraftarlar başkan Ağaoğlu'na tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.AĞAOĞLU: TRABZONSPOR'UN ALNI AK BAŞI DİK OLDUTörenin açılış konuşmasını yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 55 yıl önce kurulan bordo-mavili kulübün, kurulduktan 7 yıl sonra 2'inci lig şampiyonu olduğunu ve 2 yıl sonra da Türkiye 'nin en büyüğü olmayı başardığını söyledi. Trabzonspor'un kuruluşunda yeri olan amatör futbol kulüplerinin rekabet anlayışına değinen Ağaoğlu, "Trabzonspor'un futbolunun radikal altyapısını oluşturan amatör kulüplerimiz sadece sportif rekabete odaklanmışlardı. Spor etik ve ahlakının ifade ettiği rekabeti büyüterek, biri diğerinden daha güçlü mücadele ederek biri diğerini sportif anlamda geride bırakmak üzere verilen bir mücadeleydi. Diğerini ezmek, hakkını çalmak, gasp etmek gibi etik dışı ve spor ahlakıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarla diğerini yok etmeye yönelik bir rekabet değildi. Sportif anlamda rakibini geçmek üzerine, temel prensip olarak bunu ilke edinip bu rekabetten güç alarak futbol Trabzonspor'umuzda büyüdü ve bu noktaya getirdi. Trabzonspor'un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu oldu. Geçmişten güç alan bu kulüp ve camia taraftarların da desteğiyle geleceğe yürüyor" dedi.ZORLUOĞLU: BUNU TEKRAR YAPALIMBaşkan Ağaoğlu sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şampiyonluğun ardından Trabzon'da çok büyük kutlamalar olduğunu belirterek Trabzonspor yönetimine teşekkür etti. Zorluoğlu, "Bir kez daha teşekkür ediyoruz ama bunu tekrar yapalım. Süper Kupa final maçındaki performansımızla ümitlendik. Allah nasip ederse Şampiyonlar Ligi'ne kalırız ve bu sene 2 kulvarda birden şampiyonluk mücadelesine devam ederiz" diye konuştu.VALİ USTAOĞLU: ALIŞKANLIK HALİNE GELDİTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da konuşmasında, "55'inci yılı çok daha mutlu ve kutlu kılan sağımda ve solumdaki iki kupa arasında bu konuşmayı yapmak benim için de ayrı bir heyecan verici. Yaptığımız kutlamalarla, gösterdiğimiz huzur iklimi ile adeta parmakları ısırtan, gıpta ile bakılan şehir haline geldi. Bundan sonra artık zannediyorum alışkanlık haline geldi. O sene bu sene diyorduk. Artık her daim, her sene diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, konuşmaların ardından Trabzonspor'un yaşayan en yaşlı kadın üyesi Neriman Timurcu Arman'a plaket ve çiçek takdim etti.