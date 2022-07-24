Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avusturya kampı

24.07.2022 13:16
Trabzonspor'un Avusturya kampı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan antrenmana katılmadı. Torino ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı'nın ise çalışmada yer aldığı öğrenildi.

-Yarın rakip Empoli

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma, TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Kaynak: AA

Hüseyin Türkmen, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Avusturya kampı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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