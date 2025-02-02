Trabzonspor'un Deplasman Galibiyeti Hasreti 10 Maça Çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Deplasman Galibiyeti Hasreti 10 Maça Çıktı

Trabzonspor\'un Deplasman Galibiyeti Hasreti 10 Maça Çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki galibiyet hasretini 10 maça yükseltti. Uğurcan Çakır, kalede gösterdiği performansla maçın yıldızı oldu.

02.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı Süper Lig'de Sivasspor ve Antalyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerle sürdüren bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından beraberlikle döndü. Bu sezon deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de çıkışını sürdürmek hedefiyle çıktığı Kayseri maçından 1 puanla dönerken, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla golsüz (4) beraberlik yaşayan ekip durumuna geldi. Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiş oldu. (5 galibiyet, 5 beraberlik)

UĞURCAN ÇAKIR FORMUNUN ZİRVESİNDE

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise Kayserispor karşısında yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Üst üste yaptığı kurtarışlar ve ortaya koyduğu performansla maça damgasını vuran isim olan Uğurcan Çakır, Süper Lig'in geride kalan 21 maçında en iyi performansı sergileyen kaleci oldu. Başarılı eldiven, bu sezon Süper Lig'de 5 maç ve üstünde görev yapan kaleciler arasında kalesini en yüksek gole kapama oranına sahip oldu. (20 maçta yüzde 45 gole kapama). Uğurcan Çakır, bu istatistiklerle de kariyerindeki en yüksek orana ulaştığı sezonu yaşıyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşırken, kaleci Uğurcan Çakır'a övgülerde bulundu.

Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon'un deplasman çilesi

Son nokta: Bu ne hal Trabzon?

Taka: Fırtına'dan seri sonu

Karadeniz: 10'un (Uğurcan Çakır) eli öpülür

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uğurcan Çakır, Kayserispor, Trabzonspor, Trabzon, Kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Deplasman Galibiyeti Hasreti 10 Maça Çıktı - Son Dakika

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