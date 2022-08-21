Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı

Kariyerinde yeni bir sayfa açarak futbola geri dönen Ibrahima Yattara, Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Yattara'yı Ortaköysporlu taraftarlar davul-zurna eşliğinde karşıladı. Gineli yıldızı karşılayan taraftarların oldukça coşkulu olduğu görülürken, Yattara'nın yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2014'TE KARİYERİNİ NOKTALAMIŞTI

Son olarak Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen Yattara, 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.