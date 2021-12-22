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Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı - Son Dakika

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

22.12.2021 13:54
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili ve Trabzonspor'un efsane teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer ölümünün 1'inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili ve Trabzon spor'un efsane teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer ölümünün 1'inci yıldönümünde kabri başında anıldı.

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan tek kişi olarak adını tarihe yazdıran ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen ismi Özkan Sümer, ölümünün 1'inci yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Efsane hoca Özkan Sümer'in kabrinde düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanı Mustafa Günaydın, A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, spor camiasından çok sayıda isim, Sümer'in ailesi ve sevenleri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk gönderdi.Özkan Sümer'le ilgili düşüncelerini paylaşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'da ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. 10 Kasım'da Trabzon'a geldim. 11 Kasım'da beni aradı. "Biz istemiştik, olmadı ama çok iyi olacak" dedi. "Ziyaret etmek istiyorum seni ben sana haber veririm" dedi, 22'sinde de hayatını kaybetti. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz" dedi.

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım, Özkan Sümer, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer kabri başında anıldı - Son Dakika
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