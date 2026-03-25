Trabzonspor'un Galatasaray Hedefi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmayı kazanması halinde ligde 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 27 haftada 60 puan toplayarak aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçından galip ayrılan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

Şampiyonluk sezonunda 8 maçlık seri

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti.

Avcı ile 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, gelecek hafta Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak.

Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık seri

Trabzonspor, yaklaşık bir yıldır görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

Karadeniz ekibi, bu sezonun son 5 haftasında ise Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Trabzonspor, ilk yarıda galibiyet serisini sonlandıran Galatasaray karşısında bu kez bir başka galibiyet serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 11:45:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.