Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak

12.08.2022 23:30

Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk ettiği maçta 40. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalan Edin Visca'nın kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede Hatayspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerde Edin Visca ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Karşılaşmanın 41. dakikasında girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters düşen ve sahayı ambulansla terk eden Visca, hemen hastaneye götürüldü. NTV Spor'un haberine göre, Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
Trabzonsporlu Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor
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Son Dakika Spor Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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