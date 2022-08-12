Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak

Yeni yönetmelikle sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? İşte mesleğe göre rakamlar

Kamera kaydını izleyen baba o anları sosyal medyadan paylaşıp isyan etti: Bulun bunu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede Hatayspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerde Edin Visca ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Karşılaşmanın 41. dakikasında girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters düşen ve sahayı ambulansla terk eden Visca, hemen hastaneye götürüldü. NTV Spor'un haberine göre, Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Futbolcunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.