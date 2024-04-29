Trabzonspor'un Paul Onuachu, sakatlıktan dönüşünde 3 gol attı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Paul Onuachu, sakatlıktan dönüşünde 3 gol attı

Trabzonspor\'un Paul Onuachu, sakatlıktan dönüşünde 3 gol attı

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Gaziantep FK maçında 18 dakikada attığı 3 golle sakatlığının ardından sahalara iyi bir geri dönüş yaptı. Onuachu, ayrıca 1 asist yaparak yıldızlaştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Onuachu, Gaziantep FK maçında adeta sahalardan uzak kaldığı günlerin acısını çıkardı. Ligdeki son golünü 109 gün önce atan başarılı santrfor, gol sevinci yaşadı.

29.04.2024 11:16
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Trabzonspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Gaziantep FK maçında 18 dakikada attığı 3 golle sakatlığının ardından sahalara iyi bir geri dönüş yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Paul Onuachu da Gaziantep ekibi karşısında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı.

Trabzonspor'un, 28 Şubat'ta kupada RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Paul Onuachu'nun sol ön kolunda kırık tespit edilmişti. Ligde Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK ile oynanan maçta 3 gol birden atarak adeta sahalardan uzak kaldığı günlerin acısını çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında 34 dakika süre alan Onuachu, Süper Lig'de ise sakatlığının ardından 65 gün sonra 11'de sahaya çıkarak, 80 dakikada ter döktü.

Ligde son golünü 11 Ocak'ta bordo-mavililerin Samsunspor'u sahasında 2-1 yendiği müsabakada atan başarılı santrfor, 109 gün sonra da gol sevinci yaşamış oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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