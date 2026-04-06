Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'un Şampiyonluk Yolu

06.04.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 28. haftada 63 puanla şampiyonluk yarışında üçüncü sırada.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 63 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk yarışında kendisine yer buldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 28. hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ardından averajla üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk yarışı içinde olmayı başardı.

39 lig karşılaşmasında 2,1 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 39 lig maçında 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke, 2,1 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1,8), Şenol Güneş (1,3), Nenad Bjelica (1,5), Orhan Ak (1,5) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.

4 sezon sonra şampiyonluğa yaklaştı

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşıyor.

2021-2022 sezonunda 28. haftayı 67 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemi 63 puanla 3. sırada bitirdi.

Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından son 4 sezon içinde şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaştı.

Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde bu sezon kupa yolculuğunu sürdürürken çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:33:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.