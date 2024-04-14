Trabzonspor'un Santrforlarından Gol Katkısı Alamıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, santrforlarından son haftalarda gol katkısı alamıyor.
Bordo-mavili takımda Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 13 haftadır gol kaydedemezken Enis Destan da 6 haftadır skor üretemedi.
Umut Bozok, bu sezon sadece bir kez rakip fileleri havalandırırken son haftalarda santrfor olarak sahaya çıkan Pepe ise beklentileri karşılayamadı.
Onuachu, forma giyemiyor
Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer ettiği ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Onuachu, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 17 lig karşılaşmasında görev alabildi, fileleri 9 kez havalandırdı.
Ligde son 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde oynayarak skor üretemeyen Nijeryalı santrfor, golcü döneminin ardından takımdan uzak kaldı.
Enis Destan, gözden düştü
Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan da 6 haftadır gol suskunluğu yaşıyor.
Geçen sezon kiralandığı Polonya'nın Warta Poznan takımından dönerek sezona iyi başlangıç yapıp 5 kez rakip fileleri havalandıran genç golcü, son haftalarda gözden düştü.
Enis Destan, en son ligin 26. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında rakip fileleri havalandırdı.
Umut Bozok'tan sadece 1 gol
2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 20 golle gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a transfer edilen, geçen sezonu 8 golle tamamlayan Umut Bozok, bu sezon adeta kayıplarda.
Bu sezon bir dönem de kadro dışı bırakılan Umut Bozok, 10 lig maçında görev yaparken sadece bir gol kaydetti.
Pepe de çözüm olmadı
Santrforlarından verim alamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son maçlarda kanat oyuncusu Nicolas Pepe'ye bu mevkide görev verdi.
Fildişi Sahilli oyuncu, ligde son 3 karşılaşmada gol kaydedemezken bu sezon oynadığı toplam 14 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Trezeguet taşıdı
Trabzonspor'u son dönemlerde Trezeguet taşıdı.
Mısırlı oyuncu, 10 golle Onuachu'yu geçerek takımının en golcü oyuncusu konumuna yükselirken ligde forma giydiği son 8 maçta rakip filelere 6 gol bıraktı.
Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra attığı gollerle bordo-mavili takımın üçüncülük mücadelesini sürdürmesini de sağladı.
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