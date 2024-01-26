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Trabzonspor Savunma Oyuncusu Hüseyin Türkmen'in Sakatlık Kabusu - Son Dakika
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Trabzonspor Savunma Oyuncusu Hüseyin Türkmen'in Sakatlık Kabusu

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sakatlıklar nedeniyle kariyerini etkileyen bir dönemden geçiyor. Son olarak Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Türkmen, sezonu kapattı. Bu sakatlık, Türkmen'in yaşadığı uzun süreli sakatlıkların sonuncusu oldu. 2019'dan bu yana birçok sakatlık yaşayan oyuncu, şanssızlığın peşini bırakmıyor.

Trabzonspor Savunma Oyuncusu Hüseyin Türkmen\'in Sakatlık Kabusu
26.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:40
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Başarılı futbolcunun sakatlıktan çıkıp, ritim yakalamaya çalıştığı dönemlerde yaşadığı sakatlıklar kariyerini etkiledi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri yaşayan Trabzonspor'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Dün akşam deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hüseyin Türkmen, sezonu kapattı. Sol aşıl tendonun da yırtık tespit edilen oyuncunun futbol kariyeri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle adeta kabusa döndü. Savunma oyuncusu, toparlanma sürecine girip forma giydiği dönemlerde yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalarda uzak kaldı.

Sakatlık kabusu

Bordo-mavililerin temmuz ayında yurt dışında gerçekleştirdiği kampta sakatlanan Hüseyin Türkmen, sezon başında oynanan Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçırmıştı. Kasımpaşa ile oynanan müsabakada ise 21 dakika görev alan ve maç eksiğini gidermek için zaman zaman süre almaya başlayan başarılı oyuncu, bu kez de 11 Eylül 2023'te antrenmanda sakatlandı. Son sakatlığı sonrası 15 mücadele kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında 7 dakika, Galatasaray karşılaşmasında 90 dakika süre alırken, Rizespor müsabakasında 21 dakika sahada kaldı.

Şansızlık yakasını bırakmıyor

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sakatlıklar yaşayan oyuncunun yakasını şansızlık bir türlü bırakmadı. 21 Nisan 2019'da Samsun'dan Ordu istikametine seyir halindeyken kaza geçiren Hüseyin Türkmen, araçtan yara almadan kurtulmuştu.

Bugüne kadar yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 47 resmi müsabakada takımını yalnız bırakan Hüseyin, dün akşam yaşadığı sakatlık sonrası da 18 maçta daha görev alamamış olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trabzonspor Savunma Oyuncusu Hüseyin Türkmen'in Sakatlık Kabusu - Son Dakika


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