Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar
07.02.2026 21:41  Güncelleme: 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar
Haber Videosu

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor deplasmanına giden Trabzonspor kafilesine yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Tekkeköy ilçesinde takım otobüsünün geçiş güzergahında pusu kuran saldırganların, aracı taş yağmuruna tuttuğu anlar saniye saniye objektiflere yansıdı. Trabzonspor Kulübü, görüntülerin ardından yaptığı zehir zemberek açıklamada, yaşananların tesadüf değil "organize bir suikast girişimi" olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor maçı öncesinde Trabzonspor takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırının şok edici görüntüleri ortaya çıktı. Tekkeköy ilçesinde kaydedilen görüntülerde, saldırganların yol kenarında pusu kurarak otobüsün geçişi sırasında taş ve yabancı maddelerle araca saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

YOL KENARINDA BEKLEYEN GRUP HAREKETE GEÇİYOR

Video kayıtlarında, yağışlı havaya rağmen yol kenarında bekleyen bir grubun, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsün yaklaşmasıyla birlikte harekete geçtiği görülüyor. Otobüsün geçişi esnasında fırlatılan taşlar araca isabet ederken, çevredeki güvenlik güçlerinin müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, bu görüntüleri delil kabul ederek şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: "BU ARTIK ORGANİZE BİR SALDIRI"

Saldırı görüntülerinin yayılmasının ardından Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Yaşananların tesadüf olmadığını vurgulayan bordo-mavili kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Kocaeli ve Antalya'dan sonra Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler kabul edilemez."

"CAN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA"

Kulüp, sporcuların ve teknik heyetin can güvenliğinin açıkça tehdit edildiğini belirterek, Türk futbolunun itibarına yönelik bu "alçakça girişimlerin" son bulması için failler hakkında emsal teşkil edecek cezalar verilmesini talep etti. Sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Samsunspor, Tekkeköy, 3. Sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Can Gönül Can Gönül:
    eee FB aracı kursunlanirken nasıl bir olaydi daha iyi anladınız mı..az çok anlamışsınızdır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Azerbaycan’dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota
Türkiye’de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi Türkiye'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Başakşehir’de sitede yönetim krizi 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü Başakşehir'de sitede yönetim krizi! 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 22:18:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzonspor otobüsüne saldırı anı ortaya çıktı: Yol kenarında pusu kurmuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.