İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı

22.08.2022 17:41
İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

İmza töreni öncesinde konuşma yapan Ortaköyspor kulüp başkan yardımcısı Özgür Begci, "Bizler yönetici arkadaşlar ile Trabzonspor'un efsanelerinden Yattarayı getirmeyi düşündük Yattara'ya ulaştık görüşme yaptık. Sonra Muğla halkı da Yattara'nın gelmesini istedi. Bizde yönetim olarak başkanın da destekleriyle ve bütün Muğla halkı destek verdi" dedi.

Ortaköyspor Kulüp Başkanı Hüseyin Uçar transferler ilgili olarak şunları dile getirdi: "Bizler bu takımı 2018 yılında kurduk. Tarihimiz kısa ama hedefimiz profesyonel liglere kısa zamanda ulaşmak. Nasip olursa bu sene yine şampiyonluğa bir takım kuruyoruz yine flaş transferler olabilir ama en büyük transferimiz bu sene Yattara. Nasip olursa bize renk katacak. İşin sadece şov kısmıyla da insanları eğlendirecek. İnşallah oda mutlu olacak bizde mutlu olacağız. Vatandaşlarımızda mutlu olsun bizim için önemli olan o" dedi.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara ise açıklamasında, "Ben böyle bir şeyler beklemiyordum. Çünkü ben futbolu bırakmıştım şimdi tekrar yeşil sahalara döneceğim için mutlu oldum. Ortaköyspor için elimden gelen her şeyi yapmayı düşünüyorum. Ortaköyspor'da olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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