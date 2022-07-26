Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile - Son Dakika
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Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile

26.07.2022 11:06

Gçetiğimiz sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve sezon sonu yükse maaş talep ettiği için kulüple anlaşamayan Anthony Nwakaeme hatasının farkına vardı. Yıldız futbolcu, bordo-mavililerle ücret konusunu yeniden görüşmek istedi ama reddedildi. Nwakaeme geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 gol 11 asistlik bir performans göstermişti.

Trabzonspor'un yıllar sonra yaşadığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Anthony Nwakaeme'nin yeni kulüp arayışları devam ediyor. Tecrübeli oyuncunun yüksek maaş beklentisinden dolayı kulüpler imza atmaya yanaşmıyor.

TRABZONSPOR'A HABER YOLLADI

Trabzonspor ile kontrat uzatma konusunda anlaşamayan Anthony Nwakaeme, Hull City ile de maaş konusunda ortak noktada uzlaşamadı. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor yöneticilerine mesaj yolladı. İstediği teklifleri alamayan yıldız futbolcu, yeniden görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Buna karşın Trabzonsporlu yöneticiler geri adım atmadı.

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GELDİ

Sözcü'nün haberine göre, 33 yaşındaki yıldıza, "Biz gerekli transferleri yaptık. Hücuma oyuncu aramıyoruz" yanıtı gitti. Bordo-mavili kulüp, Nwakaeme ile ancak kendi şartları çerçevesinde bir görüşme yapmayı değerlendiriyor. Nwakaeme geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 gol 11 asist ile oynadı.

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Trabzonspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile - Son Dakika
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