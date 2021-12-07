Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da

Süper Lig'de lider Trabzonspor ara transfer dönemi için çalışmalara erken başladı. Geçtiğimiz gün Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladığı Jean Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi.

YILLIK 700 BİN EURO KAZANACAK

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Evrard Kouassi, İstanbul'a iniş yaptı. Kouassi, bu gece İstanbul'dan Trabzon'a gidecek. Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.