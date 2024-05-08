Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük\'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un golleriyle Trabzonspor farklı galibiyet elde etti.

08.05.2024 22:37
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden (Dk. 68 Kourbelis), Paoletti, Lasagna (Dk. 58 Emre Mor), Eysseric (Dk. 75 Teklic), Mendes (Dk. 58 Can Keleş), Güven Yalçın (Dk. 68 Marcao)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı (Dk. 75 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca (Dk. 82 Orsic), Bardhi (Dk. 82 Pepe), Fountas (Dk. 75 Fernandez), Onuachu (Dk. 60 Umut Bozok)

Goller: Dk. 54 Onuachu, Dk. 69 Fountas, Dk. 73 (Penaltıdan) ve 77 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 73 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finale yükseldi.

54. dakikada Karadeniz temsilcisi öne geçti. Meunier'nin sağdan kale sahasına gönderdiği topa arka direğe sarkarak vuran Onuachu, ağları havalandırdı: 0-1.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Bardhi, topu altıpas gerisine çevirdi. Buraya hareketlenen Fountas, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Fountas'ın şutunda, Can Keleş topa elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, topu kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.

77. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sağdan Visca'nın ortasında penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'un gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-4.

Mücadeleyi farklı kazanan bordo-mavili ekip, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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