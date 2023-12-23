Trabzonspor ve Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada Visca'nın yerden penaltı noktasına gönderdiği topa gelişine vuran Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.
88. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkteki Trezeguet, kafaya topu Enis Destan'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre İyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Mehmet Can Aydın dk. 46), Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Bardhi dk. 81), Visca (Pepe dk. 81), Trezeguet, Onuachu (Enis Destan dk. 72)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Hüseyin Türkmen, Fountas, Kourmpelis, Umut Güneş
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Ömer Ali Şahiner dk. 84), Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berkay Özcan, Mehdi Abaid (Emirhan İlkhan dk. 65), Serdar Gürler (Cemali Sertel dk. 90), Pelkas (Eden Kartsev dk. 84), Figueiredo, Piatek (Keny dk. 90)
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergun, Aleksiç, Mahmut Tekdemir, Edgar le
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Pelkas (dk. 11) (Başakşehir), Mendy (dk. 34) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Pelkas, Figueiredo (Başakşehir ) - TRABZON
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