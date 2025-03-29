Trabzonspor ve Göztepe Berabere Kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor ağıladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın yönettiği maç Papara Park Stadyumu'nda oynandı.

Göztepe 31. dakikada Romulo Cardoso'nun penaltıdan attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Golden 1 dakika sonra Trabzonspor Oleksandr Zubkov'un golüyle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada eşitliği bozacak başka gol gelmedi ve Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.