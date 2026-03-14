Trabzonspor ve Rizespor Golsüz Beraberlik

14.03.2026 21:28
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor ile Rizespor'un mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Taha Şahin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

35. dakika Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fofana'dan döndü. Nwaiwu'nun seken topa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

40. dakikada Muçi'nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topta kaleci Fofana Augusto'dan önce meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun vuruşunda kaleci Fofana meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale etti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Pina, Nwakaeme, Umut Nayir, Zubkov

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Atillla Mocsi, Emir Ortakaya, Muhammed Buljubasic, Bayram Berk Çapoğlu, Pierrot, Antonio Augusto, Zeqiri, Emrevan Bulut, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar - TRABZON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
