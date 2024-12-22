Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Lundstram, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Seferi
Sarı kart: Dk. 18 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Trabzonspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.
9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.
37. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
40. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+2. dakikada orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK İlk Yarısı 0-0 Berabere - Son Dakika
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