Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

- Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - Bodrum FK: 2 (Maç sonucu)
TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Ali Aytemur'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
64. dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Cham, topu Visca'ya aktardı. Visca'nın sağ çaprazdan yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
65. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
98. dakikada Banza'nın pasında topu önüne alan Zubkov, ceza sahası dışında sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
109. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Ajeti'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Arif Boşluk dk. 46), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Savic dk. 104), Mustafa Eskihellaç (Folcarelli dk. 90+5), Mendy, Lundstram, Visca (Cihan Çanak dk. 72), Zubkov (Draguş dk. 106), Sıkan (Cham dk. 46), Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Ege Bilsel dk. 34), Celustka (Üzeyir Ergün dk. 77), Mohammed (Brazao dk. 99), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Demitrov dk. 90+3), Okita (Taylan Antalyalı dk. 77), Seferi (Puşcaş dk. 99)
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Herelle, Erkan Değişmez
Teknik Direktör: Jose Morais
Goller: Banza (dk. 3), Mustafa Eskihellaç (dk. 22), Zubkov (dk. 98) (Trabzonspor), Seferi (dk. 15), Bardhi (dk. 20) (Bodrum FK)
Kırmızı kartlar Fredy (dk. 79) (Bodrum FK), Okay Yokuşlu (dk. 89), Mendy (dk. 108) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Cenk Şen, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Okay Yokuşlu, Mendy, Uğurcan Çakır, Banza (Trabzonspor)
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