Trabzonspor, yarın Finlandiya'da KuPS Kuopio karşısında 158. Avrupa maçına çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, yarın Finlandiya'da KuPS Kuopio karşısında 158. Avrupa maçına çıkıyor

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UEFA Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 157 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet alırken Konferans Ligi'nde 9. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 157 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde 9. maç

Trabzonspor, KuPS Kuopio ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 8 maçın 4'ünde berabere, 3 karşılaşmada ise mağlup ayrılırken yalnızca bir kez kazanabildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 12 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da üçüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu.

34 yıl sonra Finlandiya takımı ile karşılaşacak

Trabzonspor, 34 yıl sonra bir Finlandiya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Finlandiya'nın TPS Turku takımı ile eşleşmişti.

Karadeniz ekibi 16 Eylül 1992'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanırken, 30 Eylül'de oynanan rövanş maçında 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

En farklı mağlubiyet

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 157 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi99382239130136
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi8143712
Toplam157563962194214

Kaynak: AA
TrabzonsporFinlandiyaKonferansFutbolSporSon Dakika

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