Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, geçiş oyunuyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan bordo-mavili ekibin yeni transferi Metehan Mimaroğlu, yarın saat 17.35'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 18.00'de başlayacak antrenmanın ilk 20 dakikası ise basın mensuplarına açık olacak.