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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 2-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 2-0 önde bitirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor karşısında oynanan erteleme maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Benkovic ve Onuachu'nun attığı gollerle Trabzonspor üstünlüğü elde etti.

Trabzonspor, Yılport Samsunspor\'u 2-0 önde bitirdi
11.01.2024 - 20:59,
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Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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