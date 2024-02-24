Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Trabzonspor'un ev sahipliğinde Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. Trabzonspor, aynı puana sahip olan Beşiktaş'ın önünde 3. sırada yer alıyor ve bu maçı kazanarak sıralamadaki yerini korumak istiyor. Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle formda olan Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde üst üste 3. galibiyetini elde etmiş olacak. Ancak maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

24.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA

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