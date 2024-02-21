Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ve geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

21.02.2024 21:11  Güncelleme: 21:11
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Bordo-mavili takım, 5'e 2 ile devam eden idmanı, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamladı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.???????

Kaynak: AA

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