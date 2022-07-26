Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü - Son Dakika
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Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

26.07.2022 23:33
Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya'da toplam 23 günlük kamp gerçekleştiren Trabzonspor, kente döndü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya'da toplam 23 günlük kamp gerçekleştiren Trabzonspor, kente döndü.

Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde son çalışmasını basına kapalı yaparak hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Salzburg Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla 3 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a geldi.

Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Karadeniz ekibi, otobüsle alandan ayrıldı.

Bordo-mavililer, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Karadeniz ekibi, izin yapmadan yarın saat 18.00'de kentte ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü - Son Dakika
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