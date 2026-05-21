Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda finale yükseldi

21.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarak 10. kez şampiyonluk hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada finale yükselme başarısı gösterdi.

Kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk eden bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti.

Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.

Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

17 gol attı, 5 gol yedi

Trabzonspor, kupada oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırarak maç başına 2,42 gol ortalamasını yakaladı.

Bordo-mavililer, kalesinde ise sadece 5 gol görerek rakiplerine fazla skor üretme şansı vermedi.

Kupanın golcüsü Muçi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu Muçi oldu. Arnavut oyuncu 4 gol ile takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan da 3 gol ile bu oyuncuyu takip etti.

Muçi, Trabzonpor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında 1 gol attı.

Arnavut oyuncu, Gençlerbirliği maçında attığı gol ile kupada gol sayısını 4'e yükselterek takımını finale taşıdı. Muçi, ayrıca Samsunspor ile oynanan ve penaltı atışlarına giden karşılaşmada da kullandığı son atışı gole çevirerek turu getiren isim oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ziraat Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.