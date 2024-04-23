Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali için hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet takımla çalışırken, oyuncunun durumu ise yarın netlik kazanacak. - TRABZON
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