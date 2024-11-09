Trabzonspor Zirve Yarışında Kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Zirve Yarışında Kararlı

Trabzonspor Zirve Yarışında Kararlı

Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'ten zirve hedefi bekliyor ve Trabzonspor'un haklarının yenildiğini belirtti.

09.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'ten bu sezon zirve yarışına dahil olmayı beklediklerini söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından Merter'de bulunan bir kafede gerçekleştirilen delege buluşmasına katılan Doğan, tüm dernek üyelerine davetleri için teşekkür etti.

Şenol Güneş'in Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden olduğunu vurgulayan Doğan, "Şenol hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi hem Trabzon'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Biz kendisiyle zaten teknik taktik anlamda bir şey konuşamayız ama insanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne her şeyine kefiliz. Çok güzel bir ilişkimiz var. Şenol hoca da alınan sonuçlardan memnun değil, bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Bu konuda taraftara mahcubuz her yerde söylüyorum. Ama Şenol hocaya güvenimiz tam. Trabzonspor'u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır, bizim temennilerimiz bu yönde. Sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilki yaşattılar. Önemli değil. Başkanlığım boyunca hak ettiği yerde herkese hak ettiği cevabı verdim, vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir bunu daha önce söyledim, tekrarlıyorum. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un bunlarla mücadelesi devam edecektir. Yıllardır devam ediyor. Trabzonspor efsanesi yaratılırken de bu böyleydi şu anda da böyle üzülerek söylüyorum bundan sonra da böyle olacaktır ama tüm Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe bir şekilde bu işlerin içinden çıktık."

Çaykur Rizespor ile oynayacakları maça da değinen Doğan, "Bugün komşumuz Rizespor'la maçımız var. 2 şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak bir şeyin yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir. Bizim Rizespor yönetimiyle aramızda çok önemli samimi bir bağ var. Çok değerli bir başkanı var, o da bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyor. Bugün hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadığı ne Rize'nin ne Trabzon'un hakkının yenmediği bir maç diliyorum. Hakem hataları takibimizde, gerektiği yerde gerektiği şeyleri söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş, Trabzonspor, Rizespor, istanbul, Politika, Rizespor, Trabzon, Futbol, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Zirve Yarışında Kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Zirve Yarışında Kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.