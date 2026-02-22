Trabzonspor Zor Deplasmanda 3 Puan Aldı - Son Dakika
Trabzonspor Zor Deplasmanda 3 Puan Aldı

Trabzonspor Zor Deplasmanda 3 Puan Aldı
22.02.2026 18:53
Teknik direktör Tekke, Gaziantep karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerli buldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, deplasmanda 2-1 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bizim için çok değerli bir 3 puan" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tekke, "Bizim için çok değerli bir 3 puan. Son maçtan sonra istemediğimiz bir durumda bırakmıştık. Zor bir deplasmandaydık. Rakibin pozisyonları vardı, biz de iyi başlamadık. Sonrasında golü yedik ardından üst üste golleri bulduk. Oyun olarak daha iyi olabilirdik ama kolay olmuyor bu maçlar. Kolay maç yok ligde. Gaziantep ekibini de tebrik ediyorum. Bu maçı da kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz her hafta maç maç gidiyoruz. Liderle aramızda 7 puan var. Zor olacak, kolay maç yok. Onana çok değerli kurtarışlar yaptı. Bugün 3'lü oynamadık ama konumlanmamız rakibe göre öyleydi ama 3'lü oynamadık. Sonrasında kendi klasiğimize döndük ve karşılığını da aldık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Zor Deplasmanda 3 Puan Aldı - Son Dakika

