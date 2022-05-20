SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı

20.05.2022 14:30

Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadıSelay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz, 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyonluk maçı heyecanını yeniden yaşadılar.

Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz, 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyonluk maçı heyecanını yeniden yaşadılar.

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 4 oyuncusu, 3 boyutlu sanal gerçeklik teknolojisiyle şampiyonluk günü yaşananları bu kez sanal ortamda deneyimledi. Trabzon'da bir alışveriş merkezinde kurulan sanal gerçeklik standını ziyaret eden Trabzonsporlu Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, 3 boyutlu VR gözlükleri takarak, sanal ortamda şampiyonluk maçı atmosferini yeniden yaşadı.

YENİDEN YAŞADILAR

VR gözlüklerle Antalyaspor maçı sonrası soyunma odası kutlamaları, maçın bitimiyle taraftarların sahaya hücum etmesi ve saha içi kutlamalar gibi sanal ortama aktarılan anları yeniden yaşayan futbolcular, görüntülerin gerçekliğine kapıldı. Kendi aralarında konuşan, zıplayan ve maç günü coşkusunu yeniden yaşayan oyuncuların eğlenceli halleri taraftarları güldürdü.

'TEKRAR İZLEDİK'

Sanal ortamda izledikleri şampiyonluk gününü ve hissettiklerini anlatan Berat Özdemir, 'O ambiyansı tekrar izledik. Hepimizin ayakları titriyordu. O kadar kalabalık olduğumuzun farkında değildik. Bu kadar gerçek olacağını düşünmemiştim. Ne güzel ki Trabzonsporluyum' dedi.

'NE KADAR ADRENALİN YAŞADIĞIMI GÖRDÜM'

Maçın heyecanını yeniden yaşadığını söyleyen Yusuf Erdoğan, 'İnsan yaşadığı duyguları o an anlayamıyor. Şu an onu yaşadım. İnanılmaz bir an inanılmaz bir stres ve adrenalin yaşadığımı şu n fark ettim. Antalya maçı sabahı uyandığımda arka adalemde kramp hissetmiştim. O günü izleyince ne kadar adrenalin yaşadığımızı gördüm. Trabzonspor'un bu ülkeden çok kupa alacağı var. O sene bu sene bundan sonra her sene inşallah' diye konuştu.

'COOL OLDUĞUMU SANIYORDUM'

Denswil de, 'O gün ne hissettiklerimizin farkına vardık. O zaman bu stresle farkına varamamıştık. Bu şampiyonluğu taraftarımız için yaptık ve çok mutluyuz. İnşallah başka tecrübelerimiz de olur' dedi.

Puchacz da, 'Hissettiklerimin ilk anda pek farkında değildim. Antalya maçına baktığımızda ben orada cool olduğumu sanıyordum ama öyle değilmişim. İçinde kendinizi Trabzonspor futbolcusu gibi hissediyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Etkinlik bitiminde futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma imzaladı.

SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı
SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı

YORUMLAR
500
Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluğu sanal gerçeklik gözlüğüyle yeniden yaşadı Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluğu sanal gerçeklik gözlüğüyle yeniden yaşadı Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk anlarını yeniden yaşadı Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk anlarını yeniden yaşadı
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:20:02. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement