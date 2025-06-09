Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, başarılı bir sezon geçirmesinin ardından Karadeniz ekibinden ayrılıyor.
61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa karşılığında bir bedelle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al Wasl'a sattı. Haberde, her iki takımın transferde anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından da %15 pay maddesi olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir - Son Dakika
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